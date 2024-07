Lecce, Corvino: "Non abbiamo necessità di cedere, ma non vogliamo giocatori scontenti"

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sulle possibili operazioni in uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i giallorossi è Antonino Gallo, seguito dalla Roma. Le sue parole:

"Noi non andiamo sul mercato con la bancarella con su scritto vendesi. Non abbiamo la necessità di cedere, ma se un calciatore ci chiede di andar via di sicuro non lo costringeremo a restare. Giocatori scontenti non ne vogliamo. Sicuramente non abbiamo la possibilità di alzare il monte ingaggi, quindi chi vorrà andar via verrà accontentato, a patto che venga però accontentato anche il Lecce".