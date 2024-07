Calciomercato, Zaniolo verso l'Atalanta: in caso di cessione per 16-17 milioni nessuna percentuale di rivendita alla Roma

Dopo l'esperienza in prestito all'Aston Villa in questa stagione, Nicolò Zaniolo è vicino a tornare in Serie A: Galatasaray, proprietario del cartellino dell'ex giocatore della Roma, e Atalanta sono vicine a trovare l'intesa per la cessione del classe 1999 ai nerazzurri. Come spiega il giornalista di 'Retesport' Checco Oddo Casano, se le cifre dell'operazione dovessero essere confermate (prestito con obbligo di riscatto a 16-17 milioni di euro) la Roma - che aveva venduto Zaniolo al Galatasaray - non incasserà praticamente nulla dalla rivendita dell'attaccante poiché non si attiverebbe la percentuale stabilita con il club turco (20% su eccedenza sopra i 16,5 milioni o 2 milioni se fosse stato venduto oltre i 20).

