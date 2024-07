Calciomercato, Zaniolo all'Atalanta: la Roma ottiene 135mila euro come contributo di solidarietà. In caso di riscatto l'incasso salirebbe a quasi 500.000 euro

Nicolò Zaniolo riparte dall'Atalanta e nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità. L'attaccante classe '99 si trasferisce in prestito oneroso (6.4 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15.5 milioni più 2 di bonus e condizionato al verificarsi di determinate condizioni. La Dea quindi potrebbe sborsare in totale 23.9 milioni e a sorridere sarebbe anche la Roma. I giallorossi vantano una percentuale sul trasferimento in seguito all'accordo stipulato con il Galatasaray nel febbraio del 2023 (incasso da 2 milioni in caso di cessione a una cifra superiore ai 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni) e inoltre incasseranno ulteriore denaro grazie al contributo di solidarietà previsto dalla FIFA (5% del totale dell'operazione). Trattandosi di un trasferimento a titolo temporaneo, i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore dai 12 ai 23 anni percepiranno, almeno inizialmente, solamente una parte dei 6.4 milioni per il prestito oneroso. La Roma ha ottenuto quindi 135.000 euro, a cui, in caso di riscatto da parte dell'Atalanta per 15.5 milioni, si aggiungerebbero 348.750 euro: il totale ammonterebbe a 483.750 euro.

(calcioefinanza.it)

