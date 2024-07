Calciomercato, Vitor Orta (ds Siviglia): "Per En-Nesyri tanti interessi ma nessuna offerta convincente"

Il direttore sportivo del Siviglia, Vitor Orta, durante la presentazione dei nuovi acquisti Peque e Sambi Lokonga, ha parlato anche di En-Nesyri, accostato anche alla Roma negli ultimi tempi: "Ci sono stati tanti interessi da parte di squadre europee ma non è arrivata nessuna offerta convincente - ha detto Orta -. Sappiamo che valore rappresenta per la società, il giocatore e i numeri che ha e non abbiamo nessuna offerta che ci piaccia".