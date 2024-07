Calciomercato, ufficiale: Thuram alla Juventus per 20 milioni più 600.000 euro di bonus (COMUNICATO)

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Khephren Thuram. L'operazione si è conclusa per una cifra di 20 milioni di euro, pagabili in tre anni, più 600.000 euro di oneri accessori. Il giocatore, accostato anche alla Roma in questa finestra di mercato, ha firmato un contratto che lo legherà al club piemontese fino al 30 giugno 2029. Questo il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren Thuram-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".

(juventus.com)

