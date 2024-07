Calciomercato, ufficiale: Strand Larsen al Wolverhampton in prestito con obbligo di riscatto condizionato (COMUNICATO e VIDEO)

Ora è ufficiale: prima avventura in Premier League per Jorgen Strand Larsen. Il centravanti del Celta Vigo era stato accostato anche alla Roma in questa sessione di mercato, ma il Wolverhampton ha superato la concorrenza e si è assicurato l'attaccante norvegese in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un totale di 30 milioni di euro. Il comunicato ufficiale: "I Wolves hanno ingaggiato l'attaccante della nazionale norvegese Jorgen Strand Larsen in prestito per una stagione. Il 24enne è arrivato a Wolverhampton lunedì per completare le visite mediche al Compton Park e ha finalizzato il trasferimento in prestito dal Celta Vigo, che diventerà a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. In caso di riscatto, il calciatore firmerebbe un contratto fino al 2029".

