Calciomercato, ufficiale: Sergio Gomez è un nuovo calciatore della Real Sociedad (COMUNICATO e VIDEO)

Niente Roma per Sergio Gomez: il terzino sinistro spagnolo, seguito dai giallorossi in questa sessione di calciomercato, è ufficialmente un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il classe 2000 lascia il Manchester City a titolo definitivo per 10 milioni totali tra parte fissa e bonus e il club inglese manterrà il 30% della futura rivendita. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il comunicato: "La Real Sociedad e il Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Sergio Gómez. La Real, a sua volta, ha raggiunto un accordo con il giocatore catalano per indossare la nostra maglia fino al termine della stagione 2029-30".

(realsociedad.eus)

