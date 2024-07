Calciomercato, ufficiale: Huijsen è un nuovo giocatore del Bournemouth (COMUNICATO e FOTO)

Dean Huijsen riparte dalla Premier League. Dopo aver trascorso la seconda parte della passata stagione in prestito alla Roma, il difensore centrale spagnolo di proprietà della Juventus è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Bournemouth. Il classe 2005 lascia la Vecchia Signora a titolo definitivo e riabbraccia l'ex gm giallorosso Tiago Pinto per 15.2 milioni di euro (pagabili in cinque esercizi) più 3 di bonus. Ecco il comunicato: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'acquisto del difensore Dean Huijsen dalla Juventus. Il diciannovenne ha firmato un contratto di sei anni con le Cherries, che lo legherà al Vitality Stadium almeno fino all'estate del 2030. Si tratta del quarto acquisto estivo dopo gli arrivi di Alex Paulsen, Daniel Jebbison e il riscatto di Enes Ünal.

Il direttore generale dell'AFC Bournemouth, Neill Blake, ha dichiarato: 'Siamo lieti di ingaggiare un giocatore di livello così alto con un contratto a lungo termine. Dean ha un potenziale entusiasmante e non vediamo l'ora di scoprirlo. Non vediamo l'ora di accoglierlo al Vitality Stadium e di lavorare insieme per aiutarlo a sviluppare ulteriormente tutte le qualità che già possiede'.

Il difensore centrale nato ad Amsterdam arriva dopo aver trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito alla Roma, dove ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni.

Ha segnato due gol durante il suo periodo con la squadra di Daniele De Rossi, il primo con un potente colpo di testa dopo essere entrato dalla panchina nella vittoria per 4-0 contro il Cagliari a febbraio.

Più tardi, nello stesso mese, segnò con un memorabile gol nella vittoria della Roma per 3-0 sul campo del Frosinone. Dopo aver raccolto la palla sulla linea di metà campo, Huijsen è corso fino al limite dell'area prima di scaricare un tiro che si è infilato sotto il sette. La scorsa stagione ha aiutato la Roma a piazzarsi al sesto posto in classifica.

Huijsen era alla Juventus dal 2021 e fu acquistato dal vivaio del Malaga. Fece il suo debutto in prima squadra nell'ottobre 2023, in una vittoria per 1-0 contro l'AC Milan.

Il difensore ha rappresentato i Paesi Bassi a livello giovanile e ha fatto parte della nazionale olandese arrivata seconda al Campionato Europeo UEFA Under 17 del 2022. Ha trasformato dei rigori nella fase a gironi di quel torneo contro Francia e Polonia.

Trasferitosi in Spagna da bambino, ha ottenuto la cittadinanza e all'inizio di quest'anno è stato convocato nella nazionale spagnola under 21, esordendo contro il Belgio a marzo".

(afcb.co.uk)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE