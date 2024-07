Calciomercato, Tena (ds Villarreal): "Normale l'interesse per Sorloth"

In occasione della conferenza stampa per la presentazione di Diego Conde e Pape Gueye, il ds del Villarreal, Miguel Ángel Tena ha parlato delle voci su Sorloth, accostato anche alla Roma negli ultimi giorni: "È normale che ci sia interesse per qualsiasi giocatore del Villarreal. Abbiamo l'interesse di molti club perché abbiamo una grande squadra e ancora di più nel caso di Sørloth che ha fatto una grande stagione. Ha dimostrato di essere di un livello molto alto, è stato uno dei migliori attaccanti della Liga, per noi il migliore, ma siamo molto sereni".