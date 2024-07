Calciomercato, Spinazzola sempre più vicino al Napoli: pronti due anni di contratto

Leonardo Spinazzola potrebbe proseguire la sua carriera in Italia. Nella giornata odierna è scaduto il contratto che lo legava alla Roma, motivo per cui è attualmente svincolato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", il Napoli è sempre più vicino all'ingaggio dell'esterno classe '93: oggi, 2 luglio, ci sarà un incontro tra le parti per cercare l'accordo definitivo e il club partenopeo è pronto a offrire a Spinazzola un contratto fino al 30 giugno 2026.

(Sky Sport)