Leonardo Spinazzola resta in Serie A e si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Svincolatosi dalla Roma il 1° luglio in seguito al mancato rinnovo del contratto, l'esterno classe '93 è stato fortemente voluto da Antonio Conte e firmerà un biennale. Nella mattinata odierna Spinazzola si è recato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.