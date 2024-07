Dopo l'addio di Di Gregorio, il Monza è alla ricerca di un nuovo portiere. Sembrava fatta per l'arrivo di Keylor Navas, con le visite mediche già prenotate, ma l'accordo tra le parti non è stato trovato così la trattativa è sfumata definitivamente. A questo punto il club brianzolo potrebbe virare sull'ex giallorosso Rui Patricio. In queste ore, la squadra biancorossa deciderà se affondare il colpo oppure andare a sondare altri profili.

(gianlucadimarzio.com)

