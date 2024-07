Calciomercato Roma: trattativa in corso per il rinnovo di Cherubini. Milan sullo sfondo in caso di mancato accordo

La Roma non perde di vista la pianificazione a lungo termine e sta negoziando il prolungamento del contratto di Luigi Cherubini. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto di mercato, il calciatore classe 2004 non è seguito solamente dal Frosinone, bensì nelle ultime ore si è aggiunto anche il Milan.

Vicino alla Juventus nella scorsa sessione, Cherubini è rimasto nella Capitale, ma il suo contratto è in scadenza. Le trattative per il rinnovo sono in corso, ma al momento non è stata raggiunta un'intesa tra le parti. I rossoneri nel frattempo potrebbero avanzare un'offerta qualora Cherubini e la Roma non trovassero l'accordo. Il responsabile del settore giovanile del Milan, Vincenzo Vergine, ha già avuto modo di apprezzare le qualità del giocatore, avendolo conosciuto durante la sua precedente esperienza in giallorosso.

