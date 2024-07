Calciomercato Roma: stasera l'arrivo in città di Soulè, domani le visite mediche

Roma-Soulè, ormai ci siamo. Nelle prossime ore, infatti, il talento argentino sarà a tutti gli effetti un calciatore giallorosso. Come scrive Gianluca Di Marzio, in serata l'ex Frosinone sbarcherà nella Capitale, dove nella giornata di domani si sottoporrà alle classiche visite mediche di rito.

A confermare il programma di domani anche il giornalista Fabrizio Romano.

???? AS Roma have booked medical for Matias Soulé on Monday, then he will sign five year contract as expected.

Contacts with Girona to follow starting from tomorrow, AS Roma will submit first proposal for Tema Dovbyk.

?? Dovbyk has agreed on contract terms, up to the clubs. pic.twitter.com/fVXHgSug5h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024