Calciomercato Roma: Soulé vuole solo i giallorossi. Pronto un rilancio a 30 milioni compresi bonus per convincere la Juventus

Matias Soulé ha ribadito al Leicester la sua preferenza per la Roma. Come riporta l'esperto di mercato dell'emittente satellitare, i giallorossi, forti dell'accordo già raggiunto con l'entourage del giocatore, sono pronti a rilanciare la propria offerta alla Juventus, portandola a 30 milioni di euro, bonus inclusi. La nuova proposta potrebbe essere presentata già la prossima settimana.

La Roma ha già formalizzato una prima offerta di circa 26 milioni di euro, ma la Juventus sembra intenzionata a trattare per ottenere una cifra superiore. Soulé, reduce da un'ottima stagione in prestito al Frosinone, ha manifestato la volontà di rimanere in Serie A e il progetto tecnico della Roma sembra averlo convinto pienamente.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE