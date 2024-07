Calciomercato Roma, offerti 30 milioni per Soulé: c'è il sì del giocatore. Possibile inserimento di una percentuale sulla futura rivendita in favore della Juve

La Roma spinge per Matias Soulé. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, l'attaccante esterno della Juventus interessa ai giallorossi e al Leicester, ma il calciatore preferirebbe trasferirsi nella Capitale. Mister De Rossi stravede per lui e proprio per questo motivo l'argentino spingerebbe per il passaggio alla Roma. Il club inglese ha presentato un'offerta da 20 milioni più 5 di bonus, mentre la Juventus ne chiede oltre 30. I giallorossi, che non vorrebbero inserire contropartite tecniche nella trattativa, sarebbero disposti ad arrivare intorno ai 30.

Matias Soulé può lasciare la Juventus. [...] Su esplicita richiesta del tecnico Daniele De Rossi, infatti, il club giallorosso si sarebbe spinto fino a trenta milioni di euro, una cifra molto vicina ai 35/40 richiesti da Cristiano Giuntoli. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento. [...] Detto dell'offerta economica della Roma - senza contropartite tecniche - la Juventus continua a preferire, al contrario del giocatore, l'opzione inglese. Questo perché dall'Inghilterra può arrivare un'offerta più robusta di quella proveniente dalla Capitale. La differenza potrebbe essere colmata dall'inserimento di una percentuale (10/15%) da incassare in una eventuale rivendita del giocatore. [...]

