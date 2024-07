Calciomercato Roma: Soulé piace a Leicester e Westh Ham, la Juve chiede 35 milioni

Reduce da un'ottima stagione con la maglia del Frosinone, Matias Soulé è tra i profili più chiacchierati di questa sessione di mercato.

Come riporta Calciomercato.it, per il calciatore la Juventus chiederebbe circa 35 milioni di euro. Sull'argentino, che attende tranquillo di consocere quale sarà il suo futuro, ci sarebbero, per il momento, Leicester e Westh Ham, ma attenzione anche alla Roma, con De Rossi che apprezza moltissimo il calciatore.