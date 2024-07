Calciomercato Roma, sondato Depay. Richiesta dello stipendio troppo elevata

Uno dei nomi più in voga in questa sessione di calciomercato è sicuramente quello di Memphis Depay, svincolato di lusso dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta il sito specializzato in calciomercato, la Roma avrebbe sondato il terreno per portare il calciatore in giallorosso ma c’è un nodo fondamentale che potrebbe frenare qualsiasi tipo di interesse: si tratta del suo stipendio. Cinque milioni di euro più bonus, magari lievemente trattabili, più un bonus alla firma perché a parametro zero.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE