La Roma tenta il colpo. Secondo quanto annunciato dal sito dell'esperto di calciomercato, i giallorossi starebbero pensando a un tentativo in extremis per Artem Dovbyk. L'attaccante del Girona ha già un accordo con l'Atletico Madrid, ma i capitolini avrebbero in mente un tentativo per capire la fattibilità dell'operazione.

(gianlucadimarzio.com)

