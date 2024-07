Calciomercato Roma: Sergio Gomez a un passo dalla Real Sociedad per 9 milioni

Era uno dei profili seguiti dalla Roma per la fascia sinistra, ma il futuro di Sergio Gomez sarà in Spagna. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il laterale andrà alla Real Sociedad per 9 milioni di euro. Sullo spagnolo c'è anche la Roma, ma il club basco è più vicino e acquisterebbe il 75% del cartellino.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Manchester City manterrà il diritto di riacquisto su Sergio Gomez.

??⚪️ Sergio Gómez to Real Sociedad, here we go! Deal in place after interest exclusively revealed weeks ago.

€9m package, 15% sell-on clause to Man City and told #MCFC will also keep buy-back clause for Gómez.

Final details then deal signed. pic.twitter.com/bXx6S471eI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024