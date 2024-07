Calciomercato Roma: scambio di documenti con l'Al-Ittihad per la cessione di Aouar. Ai giallorossi 12 milioni

È ormai alle battute finali la trattativa che porterà Houssem Aouar all'Al-Ittihad. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, i due club sono allo scambio dei documenti per le ultime verifiche. Al club giallorosso andranno circa 12 milioni di euro, con i dettagli dell'operazione ancora in fase di discussione. Dopodichè l'ex Lione firmerà per il club arabo allenato da Laurent Blanc.

?⚫️?? Al Ittihad and AS Roma have started checking documents for Houssem Aouar deal.

€12m fee agreed, details being discussed then he will be the first signing of new cycle under Laurent Blanc. pic.twitter.com/zgHb42ZrJd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024