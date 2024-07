Non tramonta la pista Abraham per il Milan, anch'esso alla ricerca del centravanti. Fonseca ha dato già il suo ok per l'inglese che la Roma sta offrendo a più club, chiedendo però 25 milioni, non pochi. Il club rossonero non lo ha preso in considerazione come prima scelta per il ruolo di "9", ma potrebbe valutare l'operazione per completare l'organico.

(tuttosport)