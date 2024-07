Calciomercato: Renato Sanches lascia di nuovo il Psg e torna al Benfica

Dopo l'esperienza sfortunata e costellata da numerosi infortuni alla Roma in prestito dal Paris Saint-Germain, Renato Sanches è destinato a lasciare nuovamente il club francese e a far ritorno al Benfica. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il centrocampista rientrerà nell'operazione che porterà João Neves dal Benfica al Psg e si trasferirà al club portoghese, dove è cresciuto calcisticamente.

