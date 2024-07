Calciomercato Roma, rebus Pedro Lopes: i giallorossi trattano la cessione al Corinthians, ma il classe 2006 risulta svincolato

Rebus di mercato in casa Roma. Secondo quanto riportato dall'edizione del portale, il centrocampista giallorosso classe 2006 Pedro Lopes è a un passo dal trasferimento al Corinthians. Come confermato dall'entourage del calciatore, il club brasiliano sarebbe pronto ad acquistarlo gratuitamente a titolo definitivo, garantendo alla società capitolina una percentuale sulla futura rivendita. Fino a due giorni fa la Roma era intenzionata a ottenere il 20% dell'eventuale cessione, mentre i brasiliani non si spingevano oltre il 10%. L'affare sarebbe difficilmente saltato, ma la Lega Serie A ha dato vita a un vero e proprio mister. Nella lista dei calciatori svincolati infatti appare proprio Pedro Lopes e la deadline era fissata al 15 luglio. La Roma, quindi, avrebbe trattato la cessione di un calciatore che si era già svincolato.

(gazzettaregionale.it)

