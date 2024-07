Calciomercato Roma, Pruzzo: "Giallorossi interessati a Kayode, la Fiorentina chiede 20 milioni"

LADY RADIO - La Roma è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino destro in vista dell'inizio del campionato e tra i vari nomi seguiti spunta Michael Kayode della Fiorentina. La conferma è arrivata dall'ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo, il quale è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica: "La Fiorentina con i terzini è messa bene, avendo Dodo e Kayode a destra e Biraghi e Parisi a sinistra. So di un interessamento della Roma per Kayode, la Fiorentina lo valuta 20 milioni".