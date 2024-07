Calciomercato Roma, proseguono i contatti con l'entourage di Sorloth. Il Villarreal chiede 38 milioni

La Roma continua a battere la pista Sorloth. Come scrivere l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, oggi sono proseguiti i contatti tra i giallorossi e l'entourage del norvegese. I capitolini lavorano per acquistare il cartellino dell'attaccante classe '95, valutato 38 milioni dal Villarreal. La Roma cerhcerà di far calare le pretese economiche al sodalizio iberico.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, nella giornata di oggi sono andati avanti i contatti con gli agenti di #Sorloth: il @VillarrealCF continua a chiedere 38 milioni @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 4, 2024