Calciomercato Roma: pressing per En-Nesyri. In piedi l'ipotesi Sorloth: intesa con il giocatore, il Villarreal vuole 38 milioni

Tra i vari reparti da rinforzare da Florent Ghisolfi in estate c'è anche l'attacco. Secondo il sito dell'esperto di calciomercato, la Roma continua ad essere fortemente interessata ad En-Nesyri del Siviglia, ma il Fenerbahce di Mourinho è in vantaggio per l'attaccante. Resta in piedi anche l'ipotesi Sorloth del Villarreal: il club giallorosso ha raggiunto un'intesa di massima con l'attaccante classe 1995, ma non ancora con la società spagnola che continua a chiedere il valore della clausola - 38 milioni di euro - per liberarlo.

(gianlucadimarzio.com)

