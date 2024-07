Il futuro di Luigi Cherubini, almeno per la prossima stagione, potrebbe essere in Serie B. Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sul giovane talento giallorosso ci sarebbe il Modena, che potrebbe prenderlo in prestito. Il 2004 potrebbe quindi mettersi alla prova in Serie B.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE