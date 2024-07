Calciomercato Roma: per Soulè si può chiudere su una base fissa di 28-30 milioni esclusi i bonus

La Juventus ha fretta di vendere Matias Soulè per sferrare l'attacco a Koopmeiners. Come scrive Alfredo Pedullà, entro fine luglio il club bianconero vuole accelerare per l'olandese, per questo potrebbe sbloccarsi la cessione di Soulè alla Roma. Se il club giallorosso arriva a 28-30 milioni di base fissa (esclusi bonus più o meno semplici) la trattativa si chiude. La Juventus ha già rifiutato un'offerta da 26 milioni compresi bonus.

#Koopmeiners: la #Juventus vuole andare dall’#Atalanta entro fine luglio. #Soulé: se la #Roma porta a 28-30 base fissa (esclusi bonus più o meno semplici) chiude — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 19, 2024