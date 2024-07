Calciomercato Roma, i giallorossi continuano a lavorare per En-Nesyri: si cerca il sì dell'attaccante per aprire la trattativa col Siviglia

La Roma non molla la presa su Youssef En-Nesyri. Come scrive Filippo Biafora su X, la ricerca del nuovo centravanti giallorosso continua a concentrarsi sull'attaccante marocchino del Siviglia, nonostante la forte concorrenza del Fenerbahce. La dirigenza capitolina sta lavorando per ottenere il sì definitivo del giocatore, in modo da aprire poi il tavolo con gli andalusi e trovare un accordo economico per la cessione.

Youssef En-Nesyri è l'obiettivo principale per l'attacco della Roma. Come scrive il giornalista dell'emittente satellitare, i giallorossi continuano a lavorare per trovare un accorcdo col marocchino, prima di sedersi al tavolo con il Siviglia. La trattativa con gli andalusi partirà nel caso in cui il calciatore rifiutasse il Fenerbahce, al momento più avanti nelle negoziazioni avendo fatto un'offerta contrattuale più alta.

