Calciomercato Roma, Paredes tentato dall’Arabia Saudita: deciderà dopo la Copa America

Leandro Paredes potrebbe non vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Il contratto del giocatore scadrà tra un anno e la società capitolina, al fine di evitare una svalutazione dell'asset, starebbe valutando l'ipotesi di una cessione.

Secondo quanto scrive il portale sul calciomercato, al momento non risultano esserci incontri in programma per discutere un prolungamento contrattuale, mentre si intensifica l'interesse da parte di club della Saudi Pro League . Il giocatore, pur essendo tentato dall'importante proposta economica, ha scelto di posticipare qualsiasi decisione al termine della