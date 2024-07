Calciomercato Roma, oggi il giorno chiave per il trasferimento di Soulé in giallorosso

Oggi è il giorno della fumata bianca per Matias Soulé alla Roma, questo è quello che riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo account X. L’accordo verbale raggiunto mercoledì per il trasferimento dell’argentino alla Roma verrà quindi completato in giornata con la definizione delle cifre dell’affare.

???? Today is the day for Matias Soulé to AS Roma.

Not time for official statement yet but key day to complete the deal after verbal agreement revealed on Wednesday. ⤵️ https://t.co/sIWwutLaZL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024