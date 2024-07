Calciomercato Roma: offerto Reijnders. Valutazioni in corso

Il Milan di Paulo Fonseca, arrivato dopo l'addio di Stefano Pioli, è alla ricerca sul mercato di un centrocampista, oltre all'attaccante: l'obiettivo principale in mediana è Youssouf Fofana, valutato dal Monaco intorno ai 25 milioni di euro. E sul fronte centrocampo potrebbe esserci una partenza: secondo il portale dedicato alle trattative, nonostante una buona prima stagione in Italia Tijjani Reijnders non è considerato incedibile dalla dirigenza rossonera ed è stato offerto alla Roma. Il club giallorosso non ha dato una risposta al Milan e sta valutando la fattibilità dell'operazione sia in termini tecnici sia economici.

(calciomercato.it)

