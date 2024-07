Calciomercato Roma, offerti 5 milioni per Gallo: il Lecce ne chiede il doppio

La Roma ha individuato in Antonino Gallo il giocatore ideale per rinforzare la fascia sinistra. Il club giallorosso ha già un accordo con il giocatore ma non ancora quello con il Lecce. Come scrive il portale salentino il club di Friedkin ha offerto per il terzino 4-5 milioni di euro. Cifra non rintenuta adeguata dal Lecce, che chiede 10 milioni. I salentini sono forti del contratto prolungato a Dicembre 2022 e portato al Giugno 2026 con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

(pianetalecce.it)

