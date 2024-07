Calciomercato Roma: offerta per il 2007 Nunziante. Ma il Benevento non vuole cederlo ora

Il Benevento quest'anno ha scelto di affidare le chiavi della sua porta a Nunziante, portiere classe 2007 reduce dalla vittoria degli Europei Under 17. Un profilo che ha attirato già diversi interessi, tra cui Inter, Atalanta e Juventus.

Ma la Roma è la squadra che ha mosso i passi più concreti, presentando un'offerta che il sito definisce "importante". Tuttavia il Benevento non ha intenzione di cederlo ora, convinto che dopo un anno da protagonista in Serie C, il valore di Nunziante, legato da un contratto fino al 2026, possa crescere ulteriormente.

(calciomercato.com)

