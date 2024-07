Calciomercato Roma: obiettivo rinnovo di Dybala prima della partenza per il matrimonio

Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto, ma la Joya si trova benissimo nella Capitale, tanto da considerare la permanenza alla Roma la priorità rispetto anche alle offerte faraoniche provenienti dall'Arabia Saudita. L'attaccante partirà nei prossimi giorni in Argentina per celebrare il matrimonio con la sua futura moglie Oriana e tornerà a Trigoria entro fine luglio. L'obiettivo del club è di trovare un accordo per il rinnovo di contratto prima della partenza in Sud America: le parti potrebbero raggiungere l'intesa sulla base di un ingaggio da non meno di 7 milioni di euro netti a stagione e con un prolungamento almeno fino al 30 giugno 2027. Inoltre sarà eliminata anche la clausola da 12 milioni valida per l'estero fino al 31 luglio.

(calciomercato.com)

