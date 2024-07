Calciomercato Roma: nel pomeriggio incontro con gli agenti di Dovbyk, si attende la risposta del Girona. In caso di 'no' pronto un rilancio da 32 milioni più 6 di bonus

La Roma vuole chiudere la trattativa per Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio odierno ci sarà un nuovo incontro con gli agenti dell'attaccante del Girona. I giallorossi hanno già trovato l'accordo con il calciatore e ora attendono la risposta degli spagnoli all'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus. In caso di rifiuto la Roma sarebbe disposta a effettuare un rilancio da 32 milioni più 6 di bonus, ovvero la stessa cifra con cui l'Atletico Madrid trovò l'accordo con il Girona. Intanto Dovbyk freme e spinge per il trasferimento nella Capitale.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE