Calciomercato Roma: Morata giocherà nel Milan. Per i rossoneri Abraham non è una priorità: può restare Jovic

Il futuro di Tammy Abraham dipende da Luka Jovic. Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà Sport, l'attaccante inglese non sarebbe una priorità per il club rossonero che ha ricevuto il sì di Alvaro Morata: lo spagnolo il prossimo anno giocherà con la maglia del Milan. Se l'attaccante serbo accetterà di fare la seconda scelta alle spalle dello spagnolo, la squadra allenata da Fonseca non si muoverà sull'inglese.