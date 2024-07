Calciomercato Roma: Milan pronto a concentrarsi sulla trattativa per Abraham dopo la chiusura dell'affare Morata

Il Milan mette a segno un grande colpo in attacco. I rossoneri si sono assicurati Alvaro Morata, il quale sbarcherà in Italia per 13 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028. Le manovre del club meneghino per il reparto offensivo non termineranno con il solo acquisto di Morata: secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club meneghino e l'Atletico Madrid chiuderanno la trattativa entro le prossime 48 ore e successivamente la società lombarda si concentrerà anche sull'affare Tammy Abraham.

?⚫️ AC Milan and Atlético Madrid will complete formal documents for Álvaro Morata deal in next 48h after €13m clause triggered.

Medical booked then signing deal until 2028.

AC Milan will focus on Tammy Abraham, Pavlović, Youssuf Fofana deals next.

Here we go, confirmed. ??

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024