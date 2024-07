Calciomercato Roma: Mikautadze verso il Monaco per 25 milioni di euro

Tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforzare l'attacco della prossima stagione c'è anche il profilo di Georges Mikautadze, in luce con la maglia della Georgia durante Euro 2024 con 3 gol e un assist. Secondo le informazioni dell'esperto di mercato Fabrizio Romano, il classe 2000 si avvicina al Monaco: il club francese, infatti, è prossimo alla chiusura della trattativa per il trasferimento dell'attaccante dal Metz, proprietario del cartellino. Da definire i dettagli dell'operazione, mentre il Monaco ha già raggiunto un'intesa con Mikautadze.

??⚪️ AS Monaco are closing in on deal to sign Georges Mikautadze from Metz.

Details still being clarified but deal now imminent for Georgian striker.

Exclusive story on personal terms agreement also confirmed, deal at final stages.

Here we go, expected soon. ⏳✅ pic.twitter.com/rwCjLy7vTW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024