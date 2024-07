Calciomercato: Mikautadze a Lione per svolgere le visite mediche

Si restringe la lista di attaccanti in orbita Roma. Tra questi, infatti, non c'è più Georges Mikautadze. Come scrive Fabrizio Romano, il centravanti georgiano, protagonista nell'ultimo Europeo, raggiungerà oggi Lione per svolgere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore del club francese, con cui si legherà fino al 2029. Superata, dunque, la concorrenza di Roma e soprattutto Monaco, che aveva già prenotato le visite mediche per l'ormai ex Metz.

???? Georges Mikautadze, in Lyon today in order to undergo medical tests and sign in as new OL player from Metz.

After crazy saga with AS Monaco and even medical tests booked, Mikautadze decides to join OL and his contract will be valid until June 2029.

Here we go ?? pic.twitter.com/DbGx05JoD3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024