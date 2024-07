Calciomercato Roma: la pista Chiesa è ancora aperta. Leicester in pressing su Soulé

Si è riaperta la pista che potrebbe portare Federico Chiesa a Roma. L'esterno, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, ha tenuto aperto la porta. L'accordo tra le squadre potrebbe essere raggiunto per una cifra pari a 20 milioni di euro più 4-5 di bonus. Per il "sì" c'è ancora da aspettare. Per quanto riguarda Soulé: l'argentino piace alla Roma, che però non ha ancora presentato offerte. L'ex Frosinone non chiuderebbe le porte al Leicester, club in pressing, e alla Premier: gli inglesi starebbero preparando una proposta da 28-30 milioni di base fissa più bonus.

Da Trigoria, tuttavia, arrivano smentite riguardo una riapertura per l'affare Chiesa.