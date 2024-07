Marash Kumbulla potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il difensore classe 2000 sarebbe finito nel mirino del neopromosso Parma, che è alla ricerca di un centrale. Ad oggi, però, rimane difficile un affondo dei crociati per l'ex Hellas Verona, soprattutto perché per sbloccare l'affare servirebbe prima una cessione. La Roma, intanto, resta in attesa di altre offerte per il ventiquattrenne.

(Gazzetta di Parma)