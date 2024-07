Calciomercato Roma: Juventus pronta a vendere Chiesa. Obiettivo cessione in questa sessione di mercato

Il futuro di Federico Chiesa non sarà alla Juventus. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano su X, l'obiettivo dei bianconeri è quello di cedere il calciatore, accostato in più di un'occasione alla Roma, in questa finestra di mercato. In scadenza di contratto il prossimo giugno, Chiesa non avrebbe convinto il nuovo allenatore Thiago Motta, che lo ha di fatto messo ai margini del nuovo progetto tecnico.

?⚪️⚫️ Juventus decision on Federico Chiesa is clear: plan to sell Italian winger this summer with contract due to expire June 2025.

Thiago Motta doesn’t see Chiesa as key part of his project, looking for solutions.

Juventus want to bring in a new winger after Koopmeiners. pic.twitter.com/dDMdXqQY45

