Calciomercato Roma: interesse della Sampdoria per Pisilli in prestito

Tra i talenti in luce della Roma c'è Niccolò Pisilli, che sta svolgendo il ritiro pre-campionato con Daniele De Rossi. Secondo le informazioni del giornalista di 'Sportitalia' Ginaluigi Longari, la Sampdoria ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2004, in gol nell'amichevole di lunedì contro il Kosice: il club che milita in Serie B vorrebbe Pisilli in prestito.