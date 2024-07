Attualmente in ritiro con la Roma di Daniele De Rossi, il futuro del giovane Riccardo Pagano potrebbe essere (temporaneamente) lontano dalla Capitale. Secondo il sito del quotidiano infatti sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Catanzaro (Serie B) e la trattativa sarebbe addirittura vicina alla fumata bianca. Il classe 2004 arriverebbe in Calabria in prestito.

(gazzettaregionale.it)

