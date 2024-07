Calciomercato Roma: interesse concreto della Pianese per Boer

Il futuro di Pietro Boer potrebbe essere lontano da Roma. Come svelato dal giornalista Lorenzo Canicchio della Gazzetta Regionale, il portiere giallorosso piace alla Pianese. Il club che milita in Serie C ha mostrato un interesse concreto per il classe 2002: in caso di trasferimento il ventiduenne raggiungerebbe l'ex Primavera giallorossa Francesco Chesti.

Interesse concreto per Pietro #Boer da parte della #Pianese, che sta aspettando la #Roma. Asse caldo tra le due società dopo l’arrivo in Toscana del 2004 Francesco #Chesti, oltre alla riconferma dell’ex giallorosso classe 2005 Andrea #Morgantini. #calciomercato #mercato pic.twitter.com/qxgGJLujq6 — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 29, 2024