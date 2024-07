Calciomercato Roma: il Villarreal continua a chiedere 38 milioni per Sørloth. Rifiutata offerta del West Ham

Alexander Sørloth resta uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato giallorosso in entrata, utile per rinforzare numericamente e tecnicamente il reparto offensivo. Secondo il giornalista di Relevo però, nonostante i contatti positivi tra la Roma e il giocatore, non ci sarebbe ancora l'accordo economico col Villarreal che continua a chiedere i 38 milioni della clausola rescissoria. Questa valutazione verrebbe inoltre confermata dal rifiuto del club spagnolo di un'offerta di quasi 30 milioni del West Ham.

Sul giocatore inoltre ci sarebbe stato anche l'interesse dell'Al-Qadsiah, ma dopo la proposta di un contratto milionario al giocatore la trattativa non è più proseguita.