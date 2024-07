Calciomercato Roma: il Milan non molla Abraham. Nelle prossime settimane previsti contatti tra giallorossi e rossoneri

Tammy Abraham è una pista che il Milan non ha ancora abbandonato. Secondo le parole del giornalista Matteo Moretto durante una live su Playback, la Roma in questo momento si sta concentrando sulla chiusura della trattativa per Dovbyk, ma nelle prossime settimane potrebbero riprendere i contatti con i rossoneri per portare l'attaccante inglese alla corte di Paulo Fonseca.