Il futuro di Diego Llorente potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto riferisce il portale sportivo, il Betis starebbe accelerando per arrivare al difensore di proprietà del Leeds: gli spagnoli vogliono acquistarlo a titolo definitivo e stanno trattando con il club inglese, mentre i giallorossi avrebbero voluto al massimo prenderlo in prestito. A Llorente piacerebbe tornare in Liga, ma soprattutto vorrebbe muoversi con un contratto di lunga durata e non più in prestito.

